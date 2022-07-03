موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر.. القاهرة 5:26 صباحا

أعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مصر، وفقا للحسابات الفلكية، بعد إعلان غرة شهر ذو الحجة 1443هـ يوم الخميس الماضي، لتكون وقفة عرفات لعام 1443هـ يوم الجمعة 8 يوليو، ويوم السبت الموافق 9 يوليو أول أيام عيد الأضحي.

وفي إطار الخدمات العديدة التي تقدمها جريدة «الوطن» للقراء والمتابعين، نكشف من خلال التقرير التالي، موعد صلاة عيد الأضحي 2022، وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة ودار الإفتاء المصرية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022

وجرى إعلان موعد صلاة عيد الأضحى 2022، في جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كما يلي:

- محافظة القاهرة 5:26.

- محافظة الجيزة 5:26.

- محافظة الإسكندرية 5:28.

- محافظة بورسعيد 5:19.

- محافظة السويس 5:21.

- مدينة العريش 5:13.

- مدينة الطور 5:20.

- مدينة سانت كاترين 5:18.

- مدينة طابا 5:13.

- مدينة شرم الشيخ 5:19.

- محافظة دمنهور 5:27

- مدينة طنطا 5:25

- محافظة المنصورة 5:23.

- مدينة الزقازيق 5:24.

- مدينة بنها 5:25.

- مدينة شبين الكوم 5:26.

- محافظة كفر الشيخ 5:25.

- محافظة الفيوم 5:29.

- محافظة بنى سويف 5:28.

- محافظة المنيا 5:32.

- محافظة أسيوط 5:33.

- محافظة سوهاج 5:32.

- محافظة قنا 5:29.

- محافظة أسوان 5:32.

- مدينة أبو سمبل 5:41.

-محافظة مرسى مطروح 5:39.

- مدينة الغردقة 5:22.

-واحة الخارجة 5:40.

- محافظة الإسماعيلية 5:20.

- محافظة دمياط 5:20.

- مدينة السلوم 5:47.

- مدينة نويبع 5:15.

- مدينة حلايب 5:21.

- مدينة شلاتين 5:23.

إجازات شهر يوليو 2022

- إجازة عيد الأضحى 4 أيام، والتي تبدأ من السبت الموافق 9 يوليو، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 12 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة يوليو يوم 23 يوليو.

- إجازة رأس السنة الهجرية يوم 30 يوليو المقبل.