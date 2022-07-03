محافظ أسيوط: توزيع لحوم 200 عجل على «الأكثر احتياجا» خلال عيد الأضحى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا دون محاباة أو مجاملة وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، «حياة كريمة».

معلناً عن توزع لحوم 200 عجل على الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومراكز أسيوط بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير، خلال أيام عيد الأضحى المبارك مشيداً بما تقدمه مؤسسة مصر الخير من خدمات مختلفة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والوقوف بجانبهم في ظل الظروف العالمية التي تؤثر على الأحوال الاقتصادية بالبلاد.

توزيع لحوم الأضاحي

وأوضح محافظ أسيوط أن توزيع اللحوم للفئات الأكثر احتياجًا يعمل على إدخال السعادة والبهجة بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم ضمن مشروع «صك الأضاحي» الذي يحقق الغاية الشرعية والاجتماعية للمضحي وللمستحق، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود بين مؤسسات وهيئات المجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات والوقوف جنبًا إلى جنب مع الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بالمشاركة والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة ربوع المحافظة.

توزيع 40 ألف كيلوجرام لحوم

وقال محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط: «نستهدف توزيع 40 ألف كيلوجرام لحوم من عجول الأضاحي على الفئات الأكثر احتياجاً بـ140 قرية على مستوى 12 مركزا وحي بالمحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن مشروع صك الأضاحي».

لافتاً إلى ذبح 200 عجل بمتوسط وزن العجل الواحد حوالي 400 كيلوجرام وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطب البيطري ومسؤولي المجازر بالمراكز والجمعيات الأهلية الشريكة المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة موضحاً أنه سيتم ذبح العجول بالمجازر الحكومية وتوزيعها خلال أيام العيد على مستحقيها لتحقيق التكافل الاجتماعي باعتباره أحد أهم المجالات التنموية التي تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة للوصول إلى حياة كريمة.