عاجل .. السكة الحديد: تشغيل 22 قطارا إضافيا بمناسبة عيد الأضحى 2022

قررت هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارات إضافية علاوة علي القطارات الحالية خلال الفترة من 3 يوليو الحالي وحتى 20 من الشهر ذاته، تيسيرا على جمهور الركاب وراحتهم خلال رحلات عيد الأضحى 2022، ولذا وجهت الهيئة بتواجد جميع القيادات لمتابعة التشغيل والاشراف على غرفة العمليات، لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط.

زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات تزامنا مع عيد الأضحى 2022

وذكرت هيئة السكة الحديد، في بيان عاجل، قبل قليل، إنّه جرى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر، وتشديد الرقابة عليها، وداخل صالات الحجز والتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، والتأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة وتجهيز القطارات تجهيزا جيدا قبل خروجها من الورش، إضافة إلى تعقيم القطارات وتطهيرها قبل خروجها إلى السفر بسبب كورونا.

أولا: تشغيل قطارات ثالثة مكيف إضافية

وحددت هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارات ثالثة مكيفة إضافية لقدوم عيد الأضحى 2022، في الفترة من 3 يوليو الحالي وحتى 20 من نفس الشهر، كما يلي:

1- قطار رقم 1940 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتى 18/7 حيث يقوم الساعة 22.50 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 11.55.

2- قطار رقم 1941 ثالثة مكيفة أسوان/ القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 20.00 من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 08.05.

3- قطار رقم 1938 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من ليلة 3/4 - 7 حتي ليلة 18/19-7 حيث يقوم الساعة 00.45 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 13.35.

4- قطار رقم 1939 ثالثة مكيفة أسوان/ القاهرة يعمل في الفترة من 4/5 -7 حتي ليلة 19/20-7 حيث يقوم الساعة 00.50 من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 15.00.

5- قطار رقم 1936 ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 20.15 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 8.55.

6- قطار 1937 ثالثة مكيفة أسوان/ القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 10.30.

7- قطار 1934 ثالثة مكيفة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 6/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.10 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 8.55.

8- قطار رقم 1935 ثالثة مكيفة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 14/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.30 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 13.20.

ثانيا: تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية إضافية

وحددت هيئة السكة الحديد، تشغيل قطارات ثالثة تهوية ديناميكية إضافية، في الفترة من 3/7 حتي 19/7 كما يلي:

1- قطار رقم 2202 القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 17.00من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 05.15.

2- قطار 2203 أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 19.35 من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 07.55.

3- قطار رقم 2204 القاهرة / أسوان يعمل في الفترة من 3/7 حتي 18/7 حيث يقوم الساعة 10.20من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 23.05.

4- قطار رقم 2205 أسوان / القاهرة يعمل في الفترة من 4/7 حتي 19/7 حيث يقوم الساعة 10.00 من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 22.40.

ثالثا: تشغيل قطارات مخاصيص للإتحاد النوعي وأهالي النوبة

وتابعت هيئة السكة الحديد، أنّه سيتم تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش بمناسبة عيد الأضحى 2022، كما يلي:

1- قطار رقم 2022 ثالثة تهوية ديناميكية للاتحاد النوعي القاهرة / أسوان يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.10 من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 07.20.

2- قطار رقم 2023 ثالثة تهوية ديناميكية للتتحاد النوعي أسوان / القاهرة يعمل يوم 16/7 حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 06.50.

3- قطار 2026 تحيا مصر لنادي الجعافرة الإسكندرية / أسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 16.30 من محطة الإسكندرية يصل أسوان الساعة 10.05.

4- قطار 2027 تحيا مصر لنادي الجعافرة أسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.40 من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 10.50.

5- قطار 2028 تحيا مصر لنادي ابو الريش الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 12.20 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 04.45.

6- قطار 2029 تحيا مصر لنادي ابو الريش اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 14.40 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 07.10.

7- قطار 2030 تحيا مصر لنادي النوبه القاهرة / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.35 من محطة القاهرة يصل اسوان الساعة 07.40.

8- قطار 2037 تحيا مصر لنادي النوبه اسوان / القاهرة يعمل يوم 15/7 فقط حيث يقوم الساعة 18.20 من محطة اسوان يصل القاهرة الساعة 07.25 .

9- قطار 2032 تحيا مصر لنادي النوبه الإسكندرية / اسوان يعمل يوم 7/7 فقط حيث يقوم الساعة 17.45 من محطة الإسكندرية يصل اسوان الساعة 10.20.

10- قطار 2033 تحيا مصر لنادي النوبه اسوان / الإسكندرية يعمل يوم 16/7 فقط حيث يقوم الساعة 21.45 من محطة اسوان يصل الإسكندرية الساعة 14.35.

وأوضحت السكة الحديد، أنّه يمكن تشغيل قطارات إضافية أخرى في عيد الأضحى 2022، حال تزايد الطلب من الجمهور ونفاذ مقاعد القطارات المجدولة والإضافية، مشيرة إلى أنّ الهيئة لا تتواني في بذل أقصي جهودها لراحة جمهور الركاب.