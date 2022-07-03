عروض البنوك في مصر بمناسبة عيد الأضحى 2022.. تقسيط 24 شهرا وخصومات 50%

تتنافس البنوك المحلية، على إصدار منتجات وخدمات مصرفية تساهم في جذب مزيد من العملاء؛ خاصة العروض والهدايا المرتبطة بالمناسبات.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي العديد من الخدمات والعروض المقدمة من البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2022، والتي تتنوع بين برامج الخصومات والتخفيضات وأنظمة التقسيط و«الكاش باك»، وحتى توصيل العيدية «لحد باب البيت».

عروض عيد الأضحى 2022 من بنك الكويت الوطني

ووفقا لمنشور على الصفحة الرسمية لبنك الكويت الوطني، فإنَّه يتيح لعملائه عروض عيد الأضحى المبارك، بالتمتع بخدمة بنكية جديدة وهي توصيل العيدية من الأوراق النقدية الجديدة داخل أي مكان في مصر عبر خدمة «المساعد الشخصي»، وذلك حتى 7 يوليو 2022.

شراء صك الأضحية بالتقسيط من البنك الأهلي المصري

يتيح البنك الأهلي المصري لعملائه بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2022 عروض تقسيط وخصومات لدى العديد من المتاجر، والتي تصل إلى 24 شهرا بدون فوائد للتقسيط و50% للخصومات، وذلك حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

فيما أطلق البنك العام الماضي عرضا لشراء صك الأضحية «أونلاين» من خلال موقع بنك الطعام المصري، بنظام التقسيط على فترات تصل إلى 10 شهور بدون فوائد، وذلك لحاملي البطاقات.

ووفقا للموقع الرسمي لـ البنك الأهلي، فإنَّ صك الأضحية في بنك الطعام يباع بأسعار 1950 و3400 جنيها للصك المستورد والبلدي، على الترتيب، فيما يصل سعر لحوم الصدقات إلى 200 جنيه لكل 3 كيلو.

عروض عيد الأضحى من بنك الإسكندرية

فيما يتيح بنك الإسكندرية لعملائه خصومات تصل إلى 15% على البطاقات عند استخدامها في عمليات الشراء المختلفة، والتي يحصل عليها العميل في صورة «كاش باك»، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أوضح البنك عبر موقعه الرسمي، أنَّ الحد الأقصى للخصومات على المشريات باستخدام البطاقات المختلفة يتراوح بين 750 جنيها و5 آلاف جنيه، وفقا لفئة بطاقة الائتمان.