نقابة السياحيين تبحث إنشاء نادى لأعضائها بجنوب الغردقة

استقبل باسم حلقة نقيب السياحيين أحمد عبد العزيز خلف رئيس شعبة النقابة للغوص والأنشطة البحرية بالبحر الأحمر يرافقه عمر حسين الأمين العام للشعبة، حيث عرض رئيس الشعبة مشروع إنشاء نادي للسياحيين بالبحر الاحمر بمنطقة جنوب الغردقة يشمل مركز تدريب للغطس والأنشطة البحرية والصيد والعاب مائية للأطفال وكامب بيئي للاقامة ومنطقة خدمات تشمل مطعم وكافيتيريا لخدمة العاملين بالسياحة أعضاء النقابة.

النادى مطلب لأسر العاملين بالسياحة

ومن جهته، رحب باسم حلقة نقيب السياحيين بالمشروع خاصة وأن العاملين بالسياحة في حاجة الي نادي ومصيف لهم ولاسرهم في هذه المنطقة السياحية الهامة، لافتا إلى أن إنشاء نادي للسياحيين هو مطلب ملح من جميع الاعضاء العاملين بالسياحة ومحل اهتمام من مجلس النقابة الجديد وأنه لا مانع لدي مجلس النقابة في الموافقة علي إنشاء النادي.

وأكد أنه من المهم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة له ومخاطبة السيد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر لتوفير الأرض اللازمة للنادي وفق القواعد والنظم التي قررتها إدارة الاملاك بالمحافظة.

خطة لتدريب العاملين على السياحة الخضراء

وفى سياق آخر، وضعت وزارة السياحة خطة مكثفة بالتعاون مع غرفتى المنشآت الفندقية والسياحية التابعتين لإتحاد الغرف السياحية لتدريب وتأهيل العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية والفندقية على مفاهيم السياحة الخضراء وتطبيق مثل تلك الممارسات الجيدة للتعامل السليم مع البيئة وجعلها مستدامة وتعميمها على جميع العاملين بالقطاع ، وإعدادهم لإستقبال ضيوف مؤتمر الأطراف لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والمقرر عقده بمدينة شرم الشيخ والمقرر إنعقاده نوفمبر القادم.

يشار إلى أن وزارة السياحة أطلقت ديسمبر الماضى دورات تدريبية للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية تحت شعار «من أجل سياحة آمنة» والتى تتسق مع أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 المقدمة بالمقصد السياحي المصري.