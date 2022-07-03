«الزراعة» توضح الطرق الآمنة لتحجيم الفاكهة والخضروات.. أبرزها زيادة التسميد

كثيراً ما يبحث المزارعون عن طرق لزيادة حجم الفاكهة أو الخضر بطريقة آمنة بحيث تحافظ على الثمار متجانسة ومستقرة ما بين لحم الثمر والقشرة ولا يحدث تشقق أو مشاكل في جلد الثمرة.

يقول الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة: «إنَّ طول فصل الشتاء وبرودة الطقس تسبب في تأخر معدلات العقد والتحجيم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدل التحجيم فسيولوجياً وبسبب الارتفاع الشديد في الحرارة حدثت زيادة في الهرمونات أدت لنضج مبكر».

زيادة معدلات التسميد

أوضح أنَّه لتحقيق تحجيم آمن للثمار يجب زيادة معدلات التسميد بها لتصل إلى 10 لترات في الأسبوع للفدان بمركبات تحتوي على فولفيك وأمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان يضاف عليها الماغنسيوم بمعدل كجم للفدان، مع سحب إضافة نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 3-4 كيلو للفدان لأي منهما مع الري ولمدة «2 رية» متتالية، كذلك استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 -15 جم للتر رشاً، ويتمّ تكرار هذه الرشة لمدة رشتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35- 40 سم لكل 600 لتر ماء.

كيفية التحجيم الآمن للرمان

لفت إلى أنَّه في الرمان يمكن استخدام الجبرليك بتركيز 100- 150 جزء في المليون، الأمر الذي يؤدي لتقليل نسبة التشقق في ثمار الرمان والزيادة المعنوية في معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة.

وأوضح أنَّ رش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3 بتركيز 1% أدى إلى انخفاض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة، مضيفاً أنه يجب الرش بمركبات البورون وأفضل موعد لاستخدام البورون رشاً علي الأوراق يكون قبل تخشب النواة «البذرة» بتركيز 2- 4% مع كالسيوم ويمكن رشه بمعدل 1.5 سم لكل لتر مياه.