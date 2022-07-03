حالة الطقس غدا الاثنين 4-7-2022 في مصر.. شديد الحرارة على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، توقعات حالة الطقس غدًا الاثنين الموافق 4 يوليو، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، ويكون هناك ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا، ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وعن البحر المتوسط، تكون حالة الطقس به خفيف إلى معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1 و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر يكون خفيف لمعتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا الاثنين

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين الموافق 4 يوليو 2022، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، فجاءت على النحو التالي:

القاهرة 36 - 24

الإسكندرية 31 - 23

وادي النطرون 34 - 23

طنطا 35 - 24

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 33 - 23

بلطيم 30 - 24

مطروح 30 - 23

السلوم 33 - 22

سيوة 37 - 22

بورسعيد 31 - 24

دمياط 31 - 23

الزقازيق 36 - 24

المنصورة 35 - 24

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 24

العريش 32 - 23

رفح 31 - 22

رأس سدر 38 - 25

نخل 36 - 18

نويبع 37 - 25

طابا 36 - 23

كاترين 32 - 18

الطور 38 - 25

شرم الشيخ 38 - 28

الغردقة 38 - 29

مرسى علم 37 - 28

الفيوم 36 - 24

بني سويف 37 - 23

المنيا 38 - 24

أسيوط 39 - 24

سوهاج 39 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 40 - 27

أسوان 41 - 27

إدفو 42 - 28

أبو سمبل 40 - 27

الوادي الجديد 40 - 26

شلاتين 38 - 27

أبو رماد 36 - 28

حلايب 34 - 28

رأس حدربة 33 - 29.