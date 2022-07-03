كل ما تريد معرفته عن الالتحاق بكليات التربية الرياضية.. مقابلة شخصية للتأكد من النطق

كشف الدكتور محروس محمود، عميد كلية التربية الرياضية السابق بجامعة سوهاج، عن ضوابط القبول بالكلية، الذي يتوقف على اجتياز الطالب مجموعة من الاختبارات التي تثبت مدى تأهله للالتحاق بهذه النوعية من الكليات، لافتًا إلى أن كليات التربية تعمل على تأهيل الطلاب من خلال مجموعة من التدريبات المكثفة خلال فترة الدراسة بجانب الدراسة النظرية.

وأضاف «محروس» لـ«الوطن»، أن الاختبارات تتنوع بين طبية وبدنية؛ لأن الكلية تعتمد على التدريبات العلمية بجانب الدراسة النظرية، مشددًا على طلاب الثانوية العامة بضرورة الاستعداد الجيد للاختبارات.

تفاصيل اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية

1- اختبارات طبية للتأكد من سلامة المتقدم من جميع الأمراض والتأكد من عدم وجود أى إصابة تعوقه من الالتحاق بالكلية، ومنها الكشف الطبى على القلب بهدف إثبات كفاءة القلب.

2- اختبارات القوام «قياس الطول والوزن».

3- مقابلة شخصية للتأكد من النطق والسمع والصوت.

4- اختبارات بدنية وتشمل اختبار السرعة ويقاس بالزمن 100 متر للبنين و50 مترا للبنات وفق زمن محدد، والجري 800 متر بنين و600 متر للبنات، فضلًا عن الانبطاح المائل ومد الذراعين للبنين وثني الجذع لأسفل للبنات.

أقسام كليات التربية الرياضية

وأوضح الدكتور محروس محمود، على ضرورة وجود اللياقة البدنية للشخص المتقدم لأن كلية التربية الرياضية تعتمد على 40% من الجانب العملي والجانب النظري 60%، مؤكدًا أنه لضمان نجاحه في الجانب العملى أن يكون لديه قدرة بدنية فائقة، لافتًا أن الطالب إذا اهتم بالجانبين فإنه يكون لديه القدرة على التألق في سوق العمل.

وعن أقسام كليات التربية الرياضية، قال عميد الكلية، إن الأقسام تشمل ثلاثة هما التدريس والتدريب والإدارة، موضحًا أن أكثر الأقسام شيوعًا هو قسم التدريس حيث يحتوى على 40% من الأعداد الملتحقة به بينما يحتوى قسمي التدريب والإدارة على 30%، ويدرس الطالب في السنة الأولى والثانية شعب عامة، ويتحدد التحاقه لأى قسم من الأقسام الثلاثة من خلال رغبته في دخول قسم ما وتقديره في المواد المتخصصة.