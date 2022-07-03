نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2022 بالاسم.. اعرف درجاتك بالتفصيل

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2022، وستكون متاحة عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، بعد قليل، حيث أشار الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، إلى أنّ نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة، حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل إلى 22 شهادة.

نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2022

نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2022 بالاسم، ستكون متاحة بعد قليل عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وكذلك الأمر بالنسبة لتخصصات الزراعي والتجاري والفندقي، لافتة إلى أنّ الامتحانات عقدت ورقيا في المدارس، داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

طرق الحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي

- الدخول إلى بوابة مركز المعلومات.

- اختيار نوعية التعليم.

- كتابة رقم الجلوس.

- الضغط على زر «بحث».

- تظهر النتيجة باسم ودرجات الطالب التي حصل عليها في الامتحانات بالتفصيل.

وبالتزامن مع اعتماد نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2022، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ الامتحانات عقدت خلال الفترة من 21 مايو حتى 16 يونيو 2022 وتقدم نحو 800 ألف طالب وطالبة وأشرف عليها نحو 215 ألف معلم، في 3080 لجنة والتي مرت بسلام دون تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أنّها وفرت العديد من المنصات والقنوات التعليمية لتقديم شرح إضافي للمناهج والدروس On-Line، فضلا عن إنشاء وتفعيل منتديات قطاع التعليم الفنى لتوفير روابط شرح الدروس والتواصل مع الطلاب، وتفعيل قنوات التعليم الفني بالمديريات التعليمية، وصفحات التواصل الخاصة بالمدارس الفنية وبالجهود الجارية حاليا لتحميل المواد التعليمية على منصة التعليم الفني على موقع الوزارة.