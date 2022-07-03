التموين تحدد شرط إعفاء أصحاب البطاقات من فرق الأسعار لوجود متوفين عليها

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إعفاء أصحاب البطاقات التموينية من فروق الأسعار المستحقة عليهم حال وجود أفراد زائدين مقيدين على البطاقة يصرف لهم دعم الخبز يوميا ودعم التموين كل شهر، إذ أصدرت وزارة التموين قرار يقضي بإسقاط فروق الأسعار المستحقة على أصحاب البطاقات حال إبلاغهم بأنفسهم عن حذف الأفراد الزائدة على البطاقات الخاصة بهم.

إسقاط فروق الأسعار للإبلاغ عن حذف الأفراد الزائدة من البطاقات

ومنحت وزارة التموين، أصحاب البطاقات مهلة شهرين تمتد من أول يوليو الجاري وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل؛ للإبلاغ عن حذف الأفراد الزائدة من البطاقات دون مطالبتهم بسداد فروق الأسعار المستحقة عليهم، بشرط قيامهم بالإبلاغ بأنفسهم في المهلة المحددة لذلك.

فيما أوضحت مصادر، لـ«الوطن»، أن الأفراد الزائدة على بطاقة التموين هم الأشخاص المتوفيين منذ عدة سنوات، قائلة: «أي فرد متوفى ولا يزال يصرف الدعم سواء الخبز أو التموين يكون مطلوب منه سداد إجمالي ما تم صرفه منذ تاريخ الوفاة للعيش والسلع مع توقيع غرامات، إذ كانت الأسر تتخوف من الإبلاغ بسبب المبالغ المطلوب منهم سدادها، إلا أنه بناء على قرار الوزير فتم إعفاء الأسرة من دفع أي فروق أسعار أو غرامات حين الإبلاغ».

تحديث منظومة الدعم

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تجري حاليا تحديثا على منظومة الدعم والتي تضم 23 مليون بطاقة تموينية مدرج عليها نحو 72 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا بواقع 5 أرغفة يوميا لكل فرد، ومن بينهم 64 مليون مواطن مستحقون للدعم السلعي شهريًا إذ يستحق كل فرد منهم 50 جنيهًا شهريًا في صورة سلع أساسية.