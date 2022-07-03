عقب اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة أسوان اليوم، يستطيع طلاب شهادات الدبلومات الفنية بأقسامها الأربعة بمحافظة أسوان، وهي: الدبلوم الثانوي الفني الصناعي، والدبلوم الثانوي الفني التجاري، والدبلوم الثانوي الفني الزراعي، والدبلوم الفني الفندقي، الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة أسوان 2022، من خلال رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة أسوان، حيث يتم إعلان نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي هذا العام إلكترونيا، عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وليس ورقيا، داخل المدارس، أسوة بالأعوام الماضية أو داخل الإدارات التعليمية.

رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة أسوان

ويمكن لطلاب شهادة الدبلوم الفني الصناعي والتجاري والزراعي والصناعي والفندقي بمحافظة أسوان، الدخول إلى رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة أسوان عبر الضغط هنا، ثم كتابة اسم الطالب ورقم جلوسه، لتظهر نتيجة كل طالب مرفقة بالمحافظة والإدارة التعليمية، وترتيب كل طالب.

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية

وفي وقت سابق صباح اليوم، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2022، لمختلف تخصصات التعليم الثانوي الفني بمحافظة أسوان، بتخصصاته المختلفة، التي تشمل التعليم الثانوي الفني الزراعي، والتعليم الفني الثانوي الفندقي، والتعليم الفني الثانوي التجاري، والتعليم الثانوي الفني الصناعي، وذلك بنظامي التعليم الثانوي الفني 3 و5 سنوات.