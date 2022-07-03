عاجل .. إقالة مدير عام شركة إدارة الموانئ بالعقبة بعد تسرب غاز سام

أعلن رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الأحد، إنهاء خدمة مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومدير عام الهيئة البحرية، على خلفية تسرب غاز سام من أحد الصهاريج في العقبة، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 250 آخرين.

إقالة مدير عام إدارة الموانئ بعد تسرب الغاز فى الأردن

قال الخصاونة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن فريق التحقيق في حادثة ميناء العقبة أعد تقريراً يتضمن مجموعة من الإجراءات من ضمنها إنهاء خدمات مدير عام شركة إدارة وتشغيل الموانئ ومجموعة من المسؤولين في الشركة، بالإضافة إلى إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية، وفقا لقناة المملكة الأردنية.

تسرب غاز سام في العقبة

وأوضح رئيس الوزراء الأردني أنَّ التحقيق في حادثة العقبة أثبت وجود تقصير في إجراءات السَّلامة والتَّعامل مع المواد الخطرة في الميناء لا يمكن التهاون معه.

وأضاف أنَّه جرى إحالة تقرير حادثة العقبة بجميع تفاصيله إلى الادعاء العام اليوم الأحد، مشددا أنَّه تمّ الالتزام التام بتوجيهات العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بإجراء تحقيق شامل في الحادثة، وسيتم إعلان نتائجه اليوم بكل شفافية للرأي العام.