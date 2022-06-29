ما هو الغاز الأصفر السام الذي تسبب في كارثة ميناء العقبة بالأردن؟

كارثة تسبب فيها غاز الكلور بعد تسربه إثر انفجار إحدى الصهاريج بميناء العقبة الأردني، لينتشر الغاز الأصفر السام في الهواء ويتسبب في مصرع 13 شخصاً، بالإضافة إلى ما يقرب من 250 مصاباً، وعلى إثر ذلك اتخذت الحكومة الأردنية اجراءات أمنية لمنع انتشار الغاز ووصوله إلى المنازل، قبل أن يعلن رئيس الوزراء بعد ساعات من الحادث عودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة.

أبرز المعلومات عن غاز الكلور السام

- الكلور عنصر يستخدم في الصناعة ويوجد في بعض المنتجات المنزلية.

- يكون الكلور أحيانًا على شكل غاز سام.

- يمكن ضغط غاز الكلور وتبريده لتحويله إلى سائل بحيث يمكن شحنه وتخزينه.

- عندما يتم إطلاق الكلور السائل، فإنه يتحول بسرعة إلى غاز يبقى قريبًا من الأرض وينتشر بسرعة.

- يمكن التعرف على غاز الكلور من خلال رائحته اللاذعة والمزعجة التي تشبه رائحة مادة التبييض.

- قد توفر الرائحة القوية تحذيرًا مناسبًا للأشخاص الذين يتعرضون لها.

- لون غاز الكلور أصفر مائل للخضرة.

- الكلور نفسه غير قابل للاشتعال ، لكنه يمكن أن يتفاعل بشكل متفجر أو يشكل مركبات متفجرة مع مواد كيميائية أخرى مثل زيت التربنتين والأمونيا.

تأثير غاز الكلورين

ونظرا لكون الكلورين غازا، فإن سبيل التعرُّض الأكثر احتمالا له هو الاستنشاق وتعرض العينين. وقد تحدث الإصابة الجلدية تلو التعرض لغاز مكثف أو من الاقتراب كثيرا لموقع إطلاق الغاز المسال تحت الضغط، وتظهر أعراض التخرش على الأغشية المخاطية بسرعة، رغم وجود آثار متأخرة على الرئتين. وتعتمد شدة التأثيرات على تركيز وعلى مدة التعرض.

استخدامات الكلور

ويعد الكلور أحد أكثر المواد الكيميائية المصنعة شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأهم استخداماته هو المبيض في صناعة الورق والقماش ، ولكنه يستخدم أيضًا في صناعة المبيدات الحشرية «قاتلات الحشرات»، والمطاط ، والمذيبات.