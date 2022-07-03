نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022.. اعرف كل تخصص بالتفصيل

نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022، أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً، بعد اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، النتيجة منذ قليل، وأكدت الوزارة أن النتيجة ستكون متاحة خلال دقائق على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها.

نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 بلغت 63.36%، بينما بلغت نسبة الرسوب 27.31%، إذ أدى 789351 طالب وطالبة الامتحانات ونجح منهم 539564 طالبًا ويؤدى امتحان الدور الثاني 215572 طالبا، وإجمالي الباقين للإعادة 34204 طلاب بنسبة 4.33%.

تفاصيل نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022

أكّدت وزارة التربية والتعليم، أن نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 بالنسبة لنظام 5 سنوات 80.84 % ونظام 3 سنوات 69.35%، موضحة أنه بالنسبة للتعليم والتدريب المزدوج بلغت نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 لنظام 3 سنوات 85.02 % وبالنسبة للبرامج المطورة وفق منهجية الجدارات بلغت نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 لنظام 3 سنوات 86.36%.

نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 لمدارس التكنولوجيا التطبيقية

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 لـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية نظام 3 سنوات بلغت 70.73% وبالنسبة لنظام 3 سنوات إعداد مهني بلغت نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2022 نحو 44.61%.

أشار الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفني، إلى أنَّ نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة حيث تتعدد مسميات الشهادات بها لتصل الى عدد 22 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وجود نظامين للدراسة (3 سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب الدراسة، لافتاً إلى أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 بلغ عددهم 29 طالبًا وطالبة من 13 محافظة تضم محافظات.