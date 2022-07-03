رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس في محافظة البحر الأحمر

ظهرت اليوم نتيجة شهادة الدبلومات الفنية بمحافظة البحر الأحمر، حيث اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الدبلومات الفنية 2022، لمختلف تخصصات التعليم الثانوي الفني بمحافظة البحر الأحمر، والذي يشمل التعليم الثانوي الفني الصناعي، والتعليم الفني الثانوي الزراعي، والتعليم الفني الثانوي التجاري، والتعليم الثانوي الفني الفندقي، بنظامي 3 و5 سنوات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لمحافظة البحر الأحمر، ستعلن إلكترونيا عبر رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة البحر الأحمر.

رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة البحر الأحمر

ويمكن الوصول إلى رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة البحر الأحمر، من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا، وكتابة رقم الجلوس واسم الطالب، لتظهر الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، والمحافظة، ونتيجة الطالب بدرجات كل مادة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 في البحر الأحمر

ولمعرفة نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم، عليك اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على رابط بوابة التعليم الفني عبر الرابط الرسمي الخاص بالنتائج هنا.

2- الضغط على زر الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022.

3- اختيار الشعبة الخاصة بك سواء «صناعي- زراعي- فندقي- تجاري».

4- تحديد المحافظة التي تقيم بها.

5- إدخال بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية.

6- أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة و إضافة رقم الجلوس من اليسار الى اليمين.

7- الضغط على زر استعلام.

8- وبعد اتباع تلك الخطوات سيظهر للطالب تقديره في الدرجة الكلية ونسبته التي حصل عليها.

وزير التربية والتعليم يهنئ أوائل شهادات التعليم الفني بالنتيجة

يذكر أنّ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أجرى اتصالا هاتفيا بأوائل شهادة الدبلومات الفنية في جميع التخصصات، لتهنئتهم على تفوقهم خلال العام الدراسي الحالي، وما بذلوه من جهد في الامتحانات التي استمرت لأكثر من شهر، بين نظري وعملي، لمختلف التخصصات الفنية.