سيطرت حالة من القلق على أولياء الأمور وطلاب الثانوية الفنية بشمال سيناء، عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2022 على مستوى الجمهورية، وكذلك نتيجة أوائل الدبلومات الفنية 2022، وهو ما شهد عمليات بحث مكثفة عبر محركات البحث عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة شمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة شمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس

وتقدم جريدة «الوطن» نتيجة الدبلومات الفنية 2022 في محافظة شمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية في محافظة شمال سيناء لمعرفة النتيجة الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية بأقسامها المتعددة للعام الدراسي 2021/2022، من هــنــا.

نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس

الجدير بالذكر أن طلاب الدبلومات الفنية 2022 للفصل الدراسي الثاني بمحافظة شمال سيناء، أدوا امتحاناتهم خلال الفترة من السبت 28 مايو الماضي وحتى الخميس 9 يونيو الماضي، وذلك على مدار أسبوعين، وتقدم لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 830 ألفًا و753 طالبًا وطالبة بكافة تخصصات الدبلومات الفنية، «صناعي- زراعي- تجاري- فندقي- تعليم وتدريب مزدوج».

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 بمحافظة شمال سيناء

ويمكن للطلاب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات للحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بمحافظة شمال سيناء، من خلال الضغط على الرابط من هـنـا.