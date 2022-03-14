محافظة شمال سيناء تعلن أماكن معارض «أهلا رمضان».. البيع بسعر الجملة

نشرت العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء، بيانًا بعناوين معارض «أهلا رمضان»، هذا العام، المقرر افتتاحه بعد غد الأربعاء.

وأكد البيان افتتاح معرضين أحدها أمام الحديقة بوسط مدينة العريش، والثاني بدوران شبرا بحي المساعيد غرب مدينة العريش، فيما أكدت الغرفة التجارية على لسان رئيس الغرفة «عزيز مطر»، في بيان صحفي، الاتفاق مع كبار التجار على استلام الباكيات سواء بوسط المدينة أو بحي المساعيد.

وأضاف «مطر»، أن الغرفة التجارية سوف تتحمل فاتورة جميع خدمات المرافق من مياه وكهرباء، وعملية عرض البضائع والباكيات بالمنطقتين، على أن يقوم التجار بالبيع بسعر الجملة، وتخفيض الأسعار إلى أكبر حد ممكن لمساعدة محدودي الدخل من أهالي سيناء.

أهالي الشيخ زويد يطالبون بفتح فرع لمعرض أهلا رمضان

من جهة أخرى، طالب أهالي الشيخ زويد، المحافظ والنواب والغرفة التجارية ومديرية التموين، بفتح معرض «أهلا رمضان»، في المدينة، وقال محمد النصايرة، موظف، أنّ الشيخ زويد تضم العديد من الأماكن التي تصلح لتنظيم المعرض سواء في ساحة سوق الثلاثاء أو حديقة الكوثر أو الطريق الدولي العام.

فيما أعلن فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ في بيان له، عن مخاطبة الجهات المعنية لبحث إمكانية تدشين فرع لمعارض أهلا رمضان بمدينة الشيخ زويد بالاتفاق مع التجار في المدينة.

بدوره قال صالح أبو عكر، أحد أكبر تجار الجملة في الشيخ زويد، لـ«الوطن»، إنه سوف يبيع بسعر الجملة في محله التجاري الخاص، وهو على اتم الاستعداد لاشتراك في أية معارض تخفف العبء عن محدودي الدخل وأهالي المدينة.