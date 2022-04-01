محافظة شمال سيناء تحتفل بيوم اليتيم في منتدى الشباب بالعريش «صور»

احتفلت محافظة شمال سيناء بالاشتراك مع مديريتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة بيوم اليتيم، حيث أقيم احتفال بهذه المناسبة بمنتدى الشباب بالعريش.

جاء ذلك تحت رعاية وحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور علي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعي، كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، والمهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، والعميد ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش، وعايدة السواركة عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

المحافظ يقدم التهنئة بمناسبة شهر رمضان

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء سيناء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، لافتا الي ان الاحتفال بيوم اليتيم بداية الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة في 25 أبريل الجاري.

افتتاح عددا من المشروعات التنموية فى سيناء

أشار المحافظ إلى قيام المحافظة بافتتاح عدد من المشروعات خلال العيد القومي للمحافظة، بجانب تسليم المنتفعين التجمعات التنموية بوسط سيناء، موضحا أن فضل يوم اليتيم والاحتفال به سنويًا وتكريمه تأسيًا بنبينا الكريم محمد عليه الصلاة والسلام.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام باليتامى وحسن رعايتهم وتوفير كافة احتياجاتهم في مختلف المجالات وتأهيلهم ليكونوا أفرادًا صالحين في المجتمع.

ومن جانبه، أكد علي غيط، مدير عام التضامن الاجتماعى أن الهدف من الاحتفال هو رسم البسمة على وجوه الأيتام والاعتزاز بهم فهم في قلوبنا وعقولنا جميعا من أجل تعميق وإرساء مفهوم التكافل وتأدية الأمانة، مشيرا إلى أن رسولنا الكريم والشريعة السمحاء أوصتنا خيرا بالأيتام.

وأضاف كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، أن الحفل تضمن عروض وفقرات رياضية وفنية وغنائية متنوعة لإدارات الطلائع والرياضة وخدمات الشباب بمديرية الشباب والرياضة.

محافظ شمال سيناء يكرم عددا من الأطفال الأيتام

وفي نهاية الاحتفال قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتكريم عدد من الأطفال الايتام من دار الأيتام بالعريش ومختلف الجمعيات الأهلية بتوزيع الهدايا والجوائز العينية عليهم.