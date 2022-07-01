الأوقاف: تخصيص أماكن للسيدات والأطفال بساحات صلاة عيد الأضحى

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تخصيص أماكن بجميع الساحات التي تقام بها صلاة العيد للسيدات وللأطفال، مع فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي تقام بها صلاة العيد، ودعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم إياها وشرح أدائها لهم في لقاءات هذا الأسبوع.

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت منذ يومين، أن الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، عقد اجتماعًا بقيادات القطاع الديني اليوم الأربعاء، بشأن الإعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك 1443هـ بالساحات والمساجد الكبرى.

سرعة إعداد ساحات صلاة

وأكدت الوزارة توجيه مديري المديريات بسرعة إعداد ساحات صلاة عيد الأضحى 2022 والمساجد الكبرى بالتنسيق مع من يفوضه المحافظون كل في محافظته فيما يتصل بإعداد ساحات الصلاة.

كل مديرية تجهز لصلاة عيد الأضحى بجميع المساجد الكبرى

وأكدت الأوقاف أيضا أن على كل مديرية أن تقوم بالإعداد لصلاة عيد الأضحى بجميع المساجد الكبرى والمساجد التي تقام بها صلاة الجمعة إلى جانب الساحات التي تقام بها صلاة العيد تيسيرًا على الجميع وبخاصة كبار السن ومن لا يتمكنون من الذهاب إلى الساحات.