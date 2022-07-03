عمرو دياب يظهر مع عمال فندقه.. بعد الكشف عن أسعار تذاكر حفل الساحل (صورة)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة تجمع الفنان عمرو دياب بعدد من العاملين أثناء وجوده في فندقه في الساحل الشمالي.

عمرو دياب مع عمال فندقه بالساحل الشمالي

ونشر أحد العمال في الفندق صورة تجمعه بالفنان عمرو دياب خلال وجوده في فندقه الخاص في الساحل الشمالي، وعلق على الصور قائلًا: «الصورة دي امبارح في فندق عمرو دياب الجديد».

وأضاف: «قمة الأخلاق والاحترام والتواضع، والله أول ما طلبت الصورة منه قالي أنا اللي اطلب منكم أتصور معاكم مش أنتم وأخد الفون منى وتصورنا كدا الهضبة في قلبي حقيقي».

عمرو دياب يثير الجدل بسبب تذاكر حفله

وكان الفنان عمرو دياب تصدر التريند الساعات الماضية وأثار العديد من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن أسعار التذاكر الخاصة بحفله الغنائي الجديد في العلمين بالساحل الشمالي المقرر إقامته يوم 12 يوليو الجاري.

وجاءت تذاكر حفل «دياب» في الساحل الشمالي كما يلي: 1.250، 1.500، 2.000، 2.500، 3.500، 4.000 ،5.000، 10.000 جنيه.

وعلق الجمهور على أسعار الحفل بمزيج من السخرية، إذ علق أحدهم قائلًا: «للأسف مش هقدر احضر لأن الجو حر جدا في الساحل»، بينما علف الآخر: «هي دي أسعار الحفلة ولا أسعار نزولي في الساحل الشمالي لمدة شهر للسياحة والاستجمام».

آخر أعمال عمرو دياب

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان «اللوك الجديد»، عبر تطبيق أنغامي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع محمد حمدي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.