التموين: 65 جنيهًا سعر كيلو الدواجن المجمدة بالمجمعات.. ونستهلك 1500 طن شهريًا

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية مزيدًا من كميات الدواجن المجمدة في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة، بأسعار مخفضة عن أسعار السوق المحلية والسلاسل التجارية، حيث طرحت الوزارة الدواجن المجمدة بـ65 جنيهًا للكيلو.

وقال تقرير صادر عن هيئة السلع التموينية، إن متوسط الاستهلاك الشهري من الدواجن المجمدة البرازيلي يبلغ 1500 طن شهريًا من الدواجن التي يتم طرحها من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية لفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الوزارة.

المخزون الاستراتيجي من الدواجن المجمدة

وأضاف تقرير هيئة السلع التموينية أن هناك 4712 طنًا من الدواجن المجمدة البرازيلي متوافرة كرصيد داخل ثلاجات شركات السلع، مشيرة إلى أن المخزون منها يكفي حتى 2 أكتوبر 2022 بحوالي 3.1 شهر.

وأشار تقرير هيئة السلع التموينية إلى إتمام تعاقد على كمية 11 ألف طن استيراد من الدواجن المجمدة البرازيلي، مع التعاقد على 1000 طن أفخاذ دواجن، إذ وصل منهم حتى الأن 5 آلاف و620 طنًا، ويتبقى 5 آلاف و380 طنًا.

3 أنواع من اللحوم في فروع المجمعات الاستهلاكية

تجدر الإشارة إلى تكثيف وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليًا في ضخ السلع الغذائية الأساسية واللحوم لمنافذ الوزارة وفروع المجمعات ومنافذ مشروع جمعيتي، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إذ توفر الوزارة أيضًا 3 أنواع من اللحوم للمواطنين بتخفيضات تقل 20% عن أسعار اللحوم في الخارج، حيث يبلغ سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة 85 جنيهًا، في حين يبلغ سعر كيلو اللحوم الطازجة السودانية 115 جنيهًا، أما سعر كيلو اللحمة الضأن يبلغ 130 جنيهًا.