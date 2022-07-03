الطالبة الثانية على الدبلومات الفنية: والدي مثلي الأعلى.. و«هدخل كلية الزراعة»

حصلت الطالبة حبيبة صبحي، ابنة مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، على المركز الثاني في دبلوم الزراعة على مستوى الجمهورية، بمجموع 521 من 550 بنسبة 94.73% في نتيجة الدبلومات الفنية بمحافظة الوادي الجديد لعام 2022، والتي تم اعتمادها اليوم من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

حبيبة: تلقيت الخبر بالدموع والزغاريد

وقالت حبيبة صبحي أحمد، الطالبة بمدرسة بلاط الثانوية الزراعية تخصص استصلاح أراضي وميكنة زراعية، في تصريحات لـ«الوطن»، «تلقيت الخبر أنا وأسرتي بمنتهى السعادة والبهجة والفرحة بالدموع المختلطة بالزغاريد، وما وصلت له كان بفضل ربنا ودعوات والدي ووالدتي وتعبهم معي لأصل لهدفي وطموحي، واجتهادي لتحقيق هدفي وهو الالتحاق بكلية الزراعة، وهذا الهدف كان طوال الوقت أمام عيني منذ أن دخلت الدبلوم الفني الزراعي، ومنذ بداية دخولي للدبلوم الفني كنت أحلم دوماً أن أرفع رأس والدي تعويضاً عن شقاؤهم وتعبهم معي طوال هذه الفترة».

والدي مثلي الأعلي

وتابعت حبيبة صبحي، «إن مثلي الأعلى هو والدي، وكان نفسي أكون مثله، ووالدتي ربنا يبارك فيها لم تتركني لحظة، وبابا وماما هما اللي يستاهلوا الفرحة دة كلها».

صبحي أحمد، والد الطالبة حبيبة الحاصلة على المركز الثاني في الدبلوم الفني على مستوى الجمهورية، قال إنه يتوجه بالشكر لجميع القيادات التعليمية بمحافظة الوادي الجديد، الذين قاموا بتسخير كافة الإمكانيات وتذليل كافة العقبات أمام الطلبة ليصلوا لهذه النتيجة المبهرة، كما قدم شكر خاص لكل المعلمين الذين قاموا بالتدريس لـ«حبيبة»، وذلك لمجهودهم الكبير.