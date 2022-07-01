لطلاب الدبلومات الفنية.. اعرف ضوابط القبول بجامعة الدلتا التكنولوجية

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2021-2022، لذلك بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداداتها الخاصة باختبارات القدرات للكليات التي تشترط ذلك وتقبل الحاصلين على الدبلومات الفنية ومنها جامعة الدلتا التكنولوجية، فما هي شروط الالتحاق بالجامعة وتخصصاتها؟

الدكتور هشام عبدالخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، أكد أن الجامعة تقبل طلاب الثانوية العامة والفنية الثلاث والخمس سنوات وخريجي المعاهد الفنية، ويجب على الطالب اجتياز اختبارات القدرات الخاصة بمكتب التنسيق، موضحًا أن مكتب التنسيق هو المنوط بتحديد الجامعة للطالب.

برامج جامعة الدلتا التكنولوجية

وتمتلك جامعة الدلتا برامجًا متعددة، أهمها برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة الجديدة والمتجددة، الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، بحسب ما رواه «عبدالخالق» لـ«الوطن»، موضحًا أن الجامعة تسعى لافتتاح برامج أخرى متميزة تواكب احتياجات سوق العمل منها برنامج تكنولوجيا التبريد والتكييف وبرنامج المخلفات الإلكترونية والأمن السيبرانى والتصنيع الدوائى والتصنيع الغذائي.

شهادة جامعة الدلتا التكنولوجية

ويؤكد الدكتور هشام عبدالخالق، أن الجامعة تمنح الدبلوم فوق المتوسط المهني في التكنولوجيا والبكالوريوس المهني والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، موضحًا أنها تعمل على تعزيز وتنمية قدرات ومهارات الطلاب، وإكسابهم الخبرات التي تؤهلهم لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل وذلك بتنظيم عددا من الزيارات الميدانية التدريبية للشركات المتخصصة.

ونوه رئيس جامعة الدلتا إلى عدد الطلاب الحاليين في مختلف البرامج الدراسية 1046 طالبًا وطالبة، موضحًا أنه مستهدف قبول ما يقرب من 500 طالب للعام الدراسي الجديد 2022-2023، لافتًا إلى أن الجامعة حريصة على توسيع قاعدة التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المختلفة، فتم توقيع عددا من بروتوكولات التعاون مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ومعهد بحوث البترول المصرى ومعهد بحوث الإلكترونيات.

المصروفات الدراسية

والجامعة بها ما يقرب من 40 ورشة ومعمل متخصص لتدريب الطلاب أثناء فترة الدراسة، ولا تقتصر الدراسة على الجوانب النظرية فقط بل يتم تدريب الطلاب على أحدث التقنيات المجهزة بها المعامل، والمصروفات الدراسية للعام الدراسي الماضي كانت 10000 للفرقة الأولى والثانية، و12 ألف جنيه للفرقتين الثالثة والرابعة.