علي جمعة: عدد الأنبياء 124 ألف.. 70 منهم مدفونون أسفل الكعبة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، إن أسفل أرضية الكعبة من داخلها أسس، وأسفل هذه الأسس وتحديدا عند حجر سيدنا إسماعيل قيل أنه دُفن تحتها 70 نبيا، وهذا دليل على أن كل هؤلاء الأنبياء جاؤوا ليحجوا إلى بيت الله الحرام كل نبي في زمانه.

يوجد 124 ألف نبي منهم 312 رسولا

وأضاف علي جمعة، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن عدد الأنبياء كثر بحسب حديث أبي ذر في الترمذي، «قال 124 ألف، فقال له أبي ذر: وكم الرسل منهم يا رسول الله؟ فقاله 312»، لافتا إلى أنه ذكر في القرآن الكريم 25 نبيا فقط.

باب الكعبة يحتوي على 120 كيلو من الذهب

وأوضح أن باب الكعبة مذهب ويحتوي على 120 كيلو من الذهب، وعندما تدخلها تجد الركن الموضوع به من الخارج الحجر الأسود، هذا المكان مستجاب فيه الدعاء، متابعا: «لما تحط خدك عليه وتدعي مستجاب من عنده، اوعى تقول لعدوك عليه».

عائلة بيدها مفاتيح الكعبة إلى يوم القيامة

ولفت إلى أن مفاتيح هذه البوابة مع عائلة تدعى «بني شيبة»، والرسول صلى الله عليه وسلم قال بأنهم بيدهم مفاتيح الكعبة إلى يوم القيامة، وقال لا ينزعها منهم إلا الله، وبالتالي تجد الناس تخشى من الاقتراب لمن وضع الرسول فيه هذا المعنى إلى يوم القيامة لسدانة البيت الحرام وحمل مفاتيح الكعبة.

هل توقف الطواف التام من قبل؟

وأكد أن التوقف التام عن الطواف تاريخيا حدث قليل للغاية، فحدث أيام «الحشاشين» في القرن الثالث والرابع الهجري، عندما هجموا على الكعبة وسرقوا الحجر الأسعد وقتلوا الحجيج، ما أدى لتوقف الطواف حينها.