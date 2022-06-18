فيلم راسيل يجمع أحمد الفيشاوي ومنة عرفة.. أكشن وإثارة وتشويق

يبحث الجمهور عن فيلم راسيل، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، بعد كشف إحدى الممثلات المشاركات في الفيلم، عن الموعد الرسمي لعرضه في دور السينما، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك في شهر يوليو المقبل، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي.

فيلم راسيل يعرض بالسينما في عيد الأضحى

فيلم راسيل، بطولة أحمد الفيشاوي، ومنة عرفة، وشادي سرور، وإكرامي هجرس، وندى علاء، تأليف وإخراج سمير صبحي، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق.

أحمد الفيشاوي يصور حاليًا فيلم الدعوة عامة

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو دعائي غير رسمي، ظهر خلاله أبطال العمل، فيما عدا ظهور النجم أحمد الفيشاوي جاء في نهاية الفيديو فقط، ولم يتطرق الفيشاوي للفيلم عبر حسابه على السوشيال ميديا ولم ينشر تفاصيله.

ويصور أحمد الفيشاوي، فيلمًا جديدًا يحمل اسم الدعوة عامة، أمام أسماء أبواليزيد، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، كما كشف عبر حسابه على «إنستجرام»، استعداده لعمل فني جديد، من خلال صورة نشرها في أثناء قراءة السيناريو.