«الدلتا للسكر»: الاحتياطي الاستراتيجي يكفي لحوالي 8 شهور

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس شركة الدلتا للسكر، إن الاحتياطي الاستراتيجي المصري من السكر يكفي البلاد طيلة 7.7 شهر، مشيرا إلى أنه وخلال الفترة الماضية عملت القيادة السياسية على تعظيم الاستفادة من المحصول الاستراتيجي الخاص ببنجر وقصب السكر.

أبواليزيد: هناك تطور كبير حدث في زراعة بنجر السكر في مصر

وأضاف «أبواليزيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك تطورا كبيرا قد حدث في زراعة بنجر السكر في مصر، حيث تخطت المساحة المنزرعة منه حتى الآن الـ60 ألف فدان، «هناك زيادة استيعابية بالمصانع ما أدى إلى وجود وفرة في السكر».

أبواليزيد: سيكون لدينا 900 ألف طن من قصب السكر

وأوضح أن القيادة السياسية عملت على جذب الكثير من الاستثمارات في قطاع السكر الحيوي في مصر، حيث إنه ومع حصد المنزرع من قصب السكر والبنجر فسيكون لدينا 900 ألف طن سكر من قصب السكر، وأكثر من مليون طن من بنجر السكر.

وأكد أن مصر في طريقها للاكتفاء الذاتي من محصول السكر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الشعب المصري يستهلك سنويا 3.3 مليون طن، «المواطن المصري الواحد يستهلك 34 كيلو جراما من السكر سنويا، ومصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة وأن لدينا 8 مصانع تعمل لإنتاج السكر».

ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدا بعنوان «مصر الأولى أفريقيا في إنتاج السكر»، يبرز فيه أبرز ما جاء في تقرير الفاو النصف سنوي عن توقعات الغذاء العالمية، التي برز فيها دور مصر كمصدر ومنتج مهم لعدد من السلع؛ حيث جاءت مصر في المرتبة الأولى بفضل اهتمام الحكومة والمستثمرين بالاستثمار في وفرة الإنتاج الزراعي من بنجر السكر.