جمال شعبان: تناول عيش البطاطا يقي من السرطان ويضبط السكر

قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، إن تناول البطاطا يقي من السرطان ويساعد على ضبط السكر: «يلا بالهنا كلوا عيش بالبطاطا حيث تتكون البطاطا الحلوة بشكل أساسي من الكربوهيدرات وتأتي معظم الكربوهيدرات من النشا تليها الألياف».

البطاطا تعتبر مصدر البروتين

وأضاف شعبان فى تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هذه الخضراوات الجذرية منخفضة نسبيًا في البروتين، ولكنها لا تزال مصدرًا مهمًا للبروتين في العديد من البلدان النامية، وتعد البطاطا الحلوة مصدرًا ممتازًا لـ «البيتا كاروتين وفيتامين س والبوتاسيوم»، كما أنها مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى.

البطاطا غنية بالمركبات النباتية

وتابع شعبان أن البطاطا الحلوة غنية بالعديد من المركبات النباتية، مثل «بيتا كاروتين وحمض والأنثوسيانين» المهم لحيوية ونضارة الجلد والبشرة والعيون، ومن المحتمل أن تكون البطاطا الحلوة صحية أكثر من البطاطس، حيث تحتوي على نسبة أقل من GI معامل الجلوكوز في الدم وهو ما يؤدي لعدم ارتفاع الجلوكوز في الدم بسرعة، وفيها مزيد من الألياف، وقد يكون للبطاطا الحلوة مجموعة متنوعة من الفوائد، حيث تساعد على تحسين تنظيم نسبة السكر في الدم خاصة لدى مرضى السكر من النوع الثاني إذا تم تناولها باعتدال، كما تساعد على تقليل الأكسدة والوقاية من السرطان.

يذكر أن وزارة التموين أعلنت دراسة إنتاج رغيف الخبز من البطاطا، حيث يتم تجفيف البطاطا البيضاء «وليست الصفراء الحلوة»، ومن ثم طحنها واستخدامها في عجن العيش البلدي المدعم كمزيج مع دقيق القمح، كأحد أبرز الحلول في حل أزمة استيراد القمح المستخدم في إنتاج رغيف العيش، بسبب زيادة المحصول الناتج عن زراعة فدان البطاطا فضلا عن توافر المساحات للزراعة.