السيسي: بيانات الدولة متاحة.. وهنفتتح عشرات الجامعات في سبتمبر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ينتمي للجيل الذي رأى الإصدارات التي كانت تنشرها هيئة الإرشاد القومي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، مبينا أنه كان هناك جهد منظم جدا يعرض الإنجازات والتخطيط، لافتا إلى أن الدولة توفر هذا الأمر حاليا عبر موقع رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والوزرات المختلفة، لافتا إلى أنه يتم عرض الأفلام التسجيلية والوثائقية لمشاريع وزارة النقل والمشاريع المستقبلية أيضا.

إتاحة بيانات الدولة

وأضاف السيسي، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين اليوم الأحد، على هامش افتتاح القطار الكهربائي الخفيف، أن بيانات الدولة متاحة لأن هذا يمثل التطور الذي يعرض كل صغيرة وكبيرة قامت بها الدولة وليس الأمور الذي يتم التخطيط لها فقط.

افتتاح عشرات الجامعات

وتابع السيسي: «طب إحنا رايحين على فين، يا جماعة شوفوا الصورة متكاملة واعرضوها مثلا بالنسبة لقطاع التعليم عملنا إيه وبقينا إيه وهنفتتح إيه، وفي جامعات في سبتمبر ده هتفتح بالعشرات وكلها معمولة بمعايير محترمة لتحسين مستوى الأشخاص اللي هيخشوا الجامعات اللي هم 700 و800 ألف، في حد يقولي يعني العدد مش ممكن كله مستوى تعليمه يبقى متميز جدا هقولك لأ، في دولة سوبرمان تقدر تعمل ده ودولة لأ».