3 نجوم شاركوا في مواسم رمضان والعيدين.. مسلسلات وأفلام بلا توقف

يعيش عدد من النجوم حالة من الانتعاشة الفنية، بالمشاركة في أكثر من عمل فني خلال الثلاثة مواسم رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى التي بدأت تعرض تباعاً بداية من فيلم كيرة والجن، الذي تصدر الإيرادات فور طرحه في دور العرض يوم 30/6.

حمدي الميرغني

شارك الفنان حمدي الميرغني في دراما رمضان بالظهور كضيف شرف في مسلسل «أحلام سعيدة» مع يسرا وغادة عادل بدور «متولي» في الحلقات ال 14، 15، 17، و«الكبير أوى 6» مع أحمد مكى بدور «مدكور» في الحلقة ال 24، وشارك في موسم عيد الفطر بفيلم «زومبي» مع علي ربيع وكريم عفيفي، ليشارك في موسم عيد الأضحى بفيلم «بحبك» مع تامر حسني وهنا الزاهد.

عارفة عبد الرسول

شاركت الفنانة عارفة عبد الرسول في دراما رمضان من خلال مسلسل «توبة» بدور «والدة عمرو سعد ودياب»، وشاركت في موسم عيد الفطر بفيلم «زومبي» مع على ربيع وحمدي الميرغني وكريم عفيفي بدور «أم بطة»، وتشارك في موسم عيد الأضحى بفيلم «كيرة والجن» مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري بدور «جدة كريم عبد العزيز».

سيد رجب

شارك الفنان سيد رجب في دراما رمضان كضيف شرف في مسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني بدور «الحاج سالم» بداية من الحلقة الـ 20 وحتى الحلقة ال 28، وشارك في موسم عيد الفطر بفيلم «واحد تاني» مع أحمد حلمي وروبي بدور «الدكتور علوان»، ويشارك في موسم عيد الأضحى بفيلم «كيرة والجن» مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري بدور «إبراهيم الهلباوي»، وفيلم «عمهم» مع محمد إمام بدور «الحاج».