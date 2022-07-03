السيسي: الجيش أسطورة مصر.. عمود تستند عليه البلد في أي وقت

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الجيش المصري هو أسطورة مصر، «أنا كنت قولت الكلام ده وأنا وزير دفاع، قولت أن الجيش المصري هو أسطورة مصر، وهو السبب اللي ربنا جعله أنه يكون عمود البلد تستند عليه في أي وقت»، موضحًا أن الإخوان ظلوا لمدة 70 أسبوعا يقوموا بالخروج يوم الجمعة للتظاهرات، «شوية كنا نلاقي فيه مظاهرات تلات أو أربع، كل ده عشان يوصلوا للحكم ويمسكوا الدولة، طب هتستلموا في البلد إيه بقى؟».

ثورة 30 يونيو رحمة إلهية

وتحدث السيسي، خلال لقائه بعدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مشروع القطار الكهربائي الخفيف، عن ثورة 30 يونيو، «هل فيه حد يقدر يطلع 35 مليون شخص في العالم في وقت واحد، أطفال على شيوخ على سيدات، لأ، دي حاجة إلهية، رحمة بالبلد، التحدي كان عن الجماعة هو عدم الفهم، مش بيحطوا الصورة كاملة لأي حاجة، لو حطوا الصورة الكاملة هيعرفوا التحديات، لازم التحديات تتشاف بشكل كامل، عشان مفيش حاجة تأثر على حاجة».