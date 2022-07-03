بريد الوطن.. شكر واجب لمسئولى سنترال منشأة القناطر بالجيزة

بمجرد أن علم مسئولو سنترال منشأة القناطر فى الجيزة بنشر مناشدة من أجل تركيب خط التليفون الأرضى للمواطن عادل ربيع، ومدى احتياجه للإنترنت المنزلى، نظراً لوجود أبنائه بمراحل التعليم المختلفة، سارع المسئولون بالتواصل، وتقديم كل التسهيلات حتى تم تركيب الخط وتوصيل الإنترنت، وذلك بتوجيهات من المهندس عماد القاضى، رئيس قطاع الجيزة، والمهندس أحمد صلاح الدين، مدير عام منطقة أكتوبر، والمهندس عبده إبراهيم، مدير سنترال شمال الجيزة، لذلك وجب الشكر والتقدير لهم، سائلين الله لهم التوفيق والسداد.. كما نرجو أن تتم تغطية بقية مناطق القرية بالخدمة، وهذا هو المأمول منهم، حتى ينعم الجميع بخدمة الإنترنت المنزلى.

رزق عبدالمنعم

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