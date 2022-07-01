بريد الوطن.. حدث فى 30 يونيو 2013

تتعاقب الأيام وتمر السنوات، وتظل ذاكرة التاريخ ضمير الأمم والشعوب، ففى يوم الأحد 30 يونيو 2013 خرجت الملايين المصرية إلى ميدان التحرير والاتحادية وقصر القبة والميادين العامة والشوارع والمحافظات المصرية، وتجاوز العدد الـ 35 مليوناً، وهذه الملايين طالبت الدكتور محمد مرسى الذى كان يتولى حكم مصر بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وذكرت وكالات الأنباء العالمية أن هذا الحشد والخروج التظاهرى غير مسبوق عبر التاريخ، وبرغم ذلك خطب رئيس الجمهورية وجاء غير مواكب للأحداث ومطالب الشعب، مما رفع مطالب الشعب بتركه للسلطة، فى حين تجمع الآلاف فى ميدان رابعة العدوية وبعض المحافظات لمناصرة رئيس الجمهورية، وزاد الاحتقان، وطالبت الملايين من الشعب المصرى بضرورة تدخل القوات المسلحة لحماية الشعب والحفاظ على أمنه وسلامته.

وأﻋﻠﻦ «ﺑﻮﺗﻴﻦ» أﻧﻬﺎ ﺛﻮرة ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺮية وﻗﺎل: ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ وأعلنت ﺣﺎلة اﻟﻄﻮارئ اﻟﻘﺼﻮى فى روﺳﻴﺎ.

ﻓﻲ هذه الأﺛﻨﺎء ﺗﺤﺮك الجيش اﻟﻤﺼﺮى فى ﻛﻞ ﺷﺒﺮ ﻣﻦ أرض ﻣﺼﺮ وﺗﻢ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ إرهابيين ﻣﻦ «حماس وأنصار الشريعة وﺑﻴﺖ اﻟﻤﻘﺪس» وﻋﻠﻰ 90 ﺳﻮرياً ﻣﻨﻀﻤﻴﻦ ﻟﻠﺠﻤﺎعة.

توالت الأحداث وعادت مصر إلى أهلها وها هى تنطلق نحو المستقبل بالمشروعات العظيمة، ولتعلم المعمورة أن مصر كنانة الله فى أرضه، ومن أرادها بسوء قصمه المولى عز وجل.

د. إبراهيم خليل إبراهيم

كاتب ومؤرخ

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