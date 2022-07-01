بريد الوطن.. عدوانية الإرهاب وسيناء

قضية الإرهاب فى تلك الحوادث المتفرقة بسيناء، منذ زمن، نوع من الإجرام، لتطويق حركة مصر، والإرهاب فعل يقوم به أشخاص خارجون عن القانون، وله سياسات تتبناها أيضاً دول خارجة عن القانون، والإرهاب أفعال تنجم عن مواقف لإعاقة تنمية سيناء، ومن يمارسون الإرهاب هم أهل شر، وليس أمام مصر إلا القضاء على مصدر التمويل المالى للإرهاب فى سيناء، وما يسجله جيش مصر العظيم فى مواجهة الإرهاب ضرورة حياتية، لأن ما بين الجيش والشعب الكثير من الملاحم البطولية، ودعاة الفكر المتطرف يتناسون قيمة التوحيد والحق والعدل والحرية من الإسلام، وليس القتل والعدوان، وأمن مصر وسيناء قضية مُلحة، لأن السؤال الذى يطرح نفسه: هل الدم الذى أساله أهل التطرف والإرهاب فى سيناء واستشهاد عدد من جنود مصر يعطى مصر القوة للقضاء على تلك الظاهرة؟ لأن مخطط الإرهاب نوع من التهديد لمصر، فقد أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن الهجوم الأخير بسيناء بالهجوم على نقطة رفع مياه بغرب سيناء، الذى يعد واحداً من أعنف الهجمات فى الأعوام الأخيرة، حفظ الله مصر وجيشها.

يحيى السيد النجار، كاتب وباحث - دمياط

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