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محمود مسلم

بريد الوطن.. ماس المناجم

كتب:

بريد الوطن
09:16 م | الجمعة 01 يوليو 2022
منجم

منجم

من عصبى يصنعون السلاح

والصلب وحديد التسليح

فأنا ماس مناجم النجاح

وأرواح الصباح والرياح

الأسمنت الأبيض السريع

منتوجُ من شرق ضلوعى

لشعوب الشرق الرضيع

الجائع وأسود الدموع

صخور جبال الألب

تأتى من ساحة قلبى

جرانيت جبال الغرام

من عناقيد عظامى

وأنا الشمس والعبير

وأنهر نسائم النور

نشيدى كسفن الحبوب

التى تأتى من كييف

ويشبع منه الشعوب

عبداللطيف أحمد فؤاد

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