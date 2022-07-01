بريد الوطن.. ماس المناجم

من عصبى يصنعون السلاح

والصلب وحديد التسليح

فأنا ماس مناجم النجاح

وأرواح الصباح والرياح

الأسمنت الأبيض السريع

منتوجُ من شرق ضلوعى

لشعوب الشرق الرضيع

الجائع وأسود الدموع

صخور جبال الألب

تأتى من ساحة قلبى

جرانيت جبال الغرام

من عناقيد عظامى

وأنا الشمس والعبير

وأنهر نسائم النور

نشيدى كسفن الحبوب

التى تأتى من كييف

ويشبع منه الشعوب

عبداللطيف أحمد فؤاد

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