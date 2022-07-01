بريد الوطن.. ماس المناجم
كتب:
بريد الوطن
09:16 م | الجمعة 01 يوليو 2022
منجم
من عصبى يصنعون السلاح
والصلب وحديد التسليح
فأنا ماس مناجم النجاح
وأرواح الصباح والرياح
الأسمنت الأبيض السريع
منتوجُ من شرق ضلوعى
لشعوب الشرق الرضيع
الجائع وأسود الدموع
صخور جبال الألب
تأتى من ساحة قلبى
جرانيت جبال الغرام
من عناقيد عظامى
وأنا الشمس والعبير
وأنهر نسائم النور
نشيدى كسفن الحبوب
التى تأتى من كييف
ويشبع منه الشعوب
عبداللطيف أحمد فؤاد
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