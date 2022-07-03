بريد الوطن.. أحلام مدير مدرسة على المعاش

منذ أن أُحلت إلى المعاش تعودت ألا أشكو لغير الله، فالشكوى لغير الله مذلة، لكن لم يدر بخلدى يوماً ما أن يصل بى الوضع إلى هذه الحالة من اللاعمل والفراغ القاتل، وأن تمر بى الدقائق رتيبة بطيئة، وأصبحت مجرد ماضٍ قديم طوته الكتب وأخفى ملامحه غبار السنين الطوال، بعد أن كنت عنصراً فاعلاً فى المجتمع، فهل هذا هو جزائى بعد أن قضيت ثمانية وثلاثين عاماً فى خدمة بلدى وأفنيت جل عمرى وصحتى بالتربية والتعليم وتخرج من تحت يدى أجيال وراء أجيال؟ ألم يحن الوقت الذى أستحق فيه أن أنعم بالراحة النفسية وأن أكمل ما تبقى لى من عمر فى راحة بال وسعادة؟ منذ إحالتى إلى التقاعد قبل ما يقرب من عامين وأنا أحاول بشتى الطرق القانونية وسط حالة من نفاد الأعصاب، الحصول على بعض ما تبقى لى من مستحقات مالية لى فى ذمة وزارة التربية والتعليم، لذلك أناشد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن يأمر بسرعة تنفيذ الموافقات التى حصلت عليها بالحصول على مستحقاتى، ولكنها حبيسة أدراج مديرية التربية والتعليم بأسيوط، ودون سبب ظاهر أو تبرير منطقى لم تنفذ منذ أكثر من خمس سنوات، والمتحكم والمتصرف بكل ذلك هو الروتين، حيث أعانى وأنا فى هذا العمر من شظف العيش وغلاء المعيشة وظهور الجديد من أمراض الشيخوخة، مما أسهم فى زيادة الضغوطات الحياتية المعاشية!!

يوسف القاضى - مدير مدرسة بالمعاش

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