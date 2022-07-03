السيسي: قضية فلسطين وقضايا الأمن القومي على رأس أولويات العرب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تناقش خلال جولاته العربية الأخيرة واستقباله عددًا من رؤساء وأمراء وملوك الدول العربية عن قضايا المنطقة مثل القضية الفلسطينية وقضايا أخرى عديدة، كما تم مناقشة قضايا الأمن القومي سواء لمصر أو الدول العربية بشكل كامل، «فيه توافق أننا يبقى لينا صوت واحد مع خصوصية كل دولة وظروفها، على الأقل اتكلمنا على الموضوعات التي تمس منطقتنا ومستقبلنا، اتفقنا أننا يبقى لينا توجه وتصور واحد نتفق عليه بينا وبين بعضنا، وشغالين عليه دلوقتي».

الدولة المصرية أنفقت كثيرًا في قطاع الكهرباء

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، على هامش افتتاح القطار الكهربائي الخفيف، أن الدولة المصرية أنفقت كثيرًا في قطاع الكهرباء، وأنشأت شبكات كهربائية جديدة وكثيرة، «المشروعات دي بتساعدنا وإحنا بنعمل مشروعات أخرى زي مترو الأنفاق أو قطار سريع على مسافة 2000 كيلو متر، طب ده نجيب كهربته منين، يبقى لازم يكون خطة وصورة متكاملة للدولة المصرية في عملها».