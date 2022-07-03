السيسي: عندما يكون مصير استقرار دولتك في أيدي آخرين لا تلومن إلا نفسك

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتمنى أن الشعب الليبي والوطنيين هناك ينتبهوا لضروة الاستقرار، وليس الاستقرار الهش، «مش هتوصل لأي شكل من أشكال الاستقرار عندما يكون مصيرك في أيدي الآخرين، مين الآخرين؟ أي آخرين، مش من جوه البلد، لا بره البلد، لو كان استقرار دولتك في يد آخرين، لا تلومن إلا نفسك، كل واحد ليه مصالح وله أهداف عاوز يحققها، وبالتالي قد تتعارض المصالح للدول المتداخلة».

السيسي: إحنا بنتكلم على عمل مشترك مش ريادة

وتساءل السيسي، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح القطار الكهربائي السريع، «هل فيه حد بيتدخل في شؤونا ويقول الموضوع الفلاني عاوزين نعمل فيه كذا، ولا المصريين هما اللي بيعملوه، لأ، المصريين هما اللي بيعملوه، كل ما عودك يشتد ويقوى، كل ما تجد أنك قادر على أنك تمسك زمام بلدك، إحنا بنتكلم على عمل مشترك مش ريادة، إحنا كلنا مع بعضنا، زي الدنيا كلها ما بتعمل، بتخش تتكلم وتناقش وتطرح الموضوعات والتحديات وتبدأ تحلها، ده العمل الجماعي، فكرة الدولة الرائدة أو القائدة كانت فكرة الخمسينيات إحنا تجاوزناها لعمل عربي مشترك».