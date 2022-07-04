عزيز الشافعي يحتفل بأول مليون مشاهدة لـ«نمت ننة»: رقم 1 على يوتيوب

احتفل الملحن عزيز الشافعي، بوصول أغنية عدد مشاهدات أغنية «نمت نّنة» للفنانة روبي، إلى مليون، منذ طرحها عبر منصة يوتيوب، حيث نشر الشافعي صورة له مع روبي عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: «أغنية نمت ننة رقم واحد عاليوتيوب، وتحقق أول مليون مشاهدة».

أغنية نمت ننة لـ روبي

وأغنية نمت ننة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، والفيديو كليب من إخراج خالد مختار.

وتصدرت أغنية نمت ننة بعد أيام من طرحها، تريند يوتيوب في 6 دول عربية، منها مصر والسعودية والإمارات.

مخرج نمت ننة يحتفل بنجاح الكليب

وأعرب المخرج خالد مختار، عبر حسابه على إنستجرام، عن سعادته بطرح الكليب وتعاونه مع الفنانه روبي، قائلا: «إحساس حلو أوي، إن تالت تجربة ليا في الإخراج تبقى مع صديقتي الجميلة روبي، من سنة أو أكتر وقبل ما أجرب أخرج للمرة الثانية كانت واثقة إني أقدر أنفذ لها فيديو كليب مختلف عن حاجات كتير قدمتها في مشوارها اللي مليان نجاحات، وشجعتني جدًا لما سابت نفسها تمامًا للي اتحضرلها، كانت بتساعدني جدًا علشان الكليب يطلع بأحسن شكل ممكن، حابب أشكرها وأشكر كل الناس اللي تعبت واشتغلت على الفيديو كليب ده لحد موصلكم دلوقتي».