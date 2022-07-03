«المقاولون العرب»: محطة عدلي منصور عمل هندسي فريد

قال الدكتور محمد يوسف، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن محطة عدلي منصور عمل هندسي فريد، وهي مقامة على مساحة 15 فدانًا بسقف معدني لأول مرة يتمّ تنفيذه بهذا التصميم في مصر، وتتكون من 3 آلاف متر من المواسير الصلبة.

المشروع يمنح الشركة الكثير من الخبرات

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة»، أن المشروع منح الكثير من الخبرات الكبيرة لدى الشركة في تنفيذ مختلف المشروعات بأفريقيا، حيث تنتشر الشركة في الكثير من الدول الأفريقية ويمكنها تنفيذ مشروعات مماثلة.

معايير القطارات عالية

واستطرد: «اشترك في المشروع نحو 200 مهندس و800 عامل بـ10.5 مليون ساعة عمل و20 ألف ساعة عمل في المعدات، والتزمنا بالمعايير العالمية والمواصفات القياسية، نفذها المقاولون وراقبنا عليهم، ومعايير القطارات أو المترو عالية ومفيهاش هزار، والقطارات لها نظام معين في الشغل وسماحيات منقدرش نعديها».

وأوضح أن مثل هذا المشروع أعطى الكثير من الخبرات للشركات التي عملت على إنشائه، «اللي بيحصل في مصر خلال السنين اللي فاتت يعتبر وقود هائل للشركات سواء من حيث الخبرة الفنية أو الخبرة التنافسية مع شركات أخرى بره مصر، ومن حيث الموارد، لأنه بقي فيه موارد موجودة ومتاحة».

وتابع: «كان زمان شركة واحدة شغالة في المترو، دلوقتي بقى 6 شركات خاصة يا شغالة معانا يا مع شركات أخرى، والتعدد بالشركات الخاصة اللي داخلة في منظومة زي القطار الخفيف بتدي انعكاس أنه بقي عندنا شركات هندسية قادرة على المنافسة في مشروعات ضخمة ومعقدة».