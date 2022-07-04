إلهام شاهين: 30 يونيو يوم نجاة بالنسبة ليا.. أنا أول واحدة نزلت الشارع

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن ثورة 30 يونيو 2013 كانت بمثابة المنقذ الحقيقي للمستقبل المصري بعدما اختطفت جماعة الإخوان الإرهابية مصر، وسعوا قدما نحو أخونة كل ما هو مصري وتغيير الطابع المصري المميز والمعروف حول العالم، «30 يونيو يوم النجاة بالنسبة ليا، وفيه كنت أول واحدة أنزل الشارع الساعة 9 الصبح، مجاليش نوم».

شاهين: رفضت أقابل الرئيس الإخواني.. قولتلهم أنا مش بعتبره رئيسي

وأضافت «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها كانت تعاني من وجود الكثير من العداوات ما بينها وبين أعضاء جماعة الإخوان ورئيسهم، «رئيسهم طلبني كذا مرة علشان يعرف إيه سبب الخلاف، ورفضت أروح وقولتلهم أنا مش بعتبره رئيسي».

شاهين: القضاء المصري شريف ومحترم وعادل جدا

وأوضحت أنه وبسبب مهاجمة أعضاء جماعة الإخوان لها ولكل الفنانين، سجلت على أثر ذلك فيديوهات تتضمن ما يفعله أعضاء الجماعة تجاه كل فناني ومثقفي مصر، حتى حصلت على حكم ضد إحدى القنوات الإخوانية بالغلق، وتم هذا في عهد حكمهم لمصر، «القضاء المصري شريف ومحترم وعادل جدا، وخد حقي وكل فنانين مصر».

وتابعت: «بقيت دايما أرد عليهم وبقينا ضد بعض، ولكن هما أهانوا كل الفن والثقافة والمفكرين حتى الكاتب العظيم نجيب محفوظ، وكتير من الفنانين والأساتذة الكبار هاجمهم أعضاء جماعة الإخوان، وأنا خدت كل الفيديوهات اللي الفنانين اتشتموا فيها ورفعت قضية مرفقة باسطوانات عليها الفيديوهات لكل الفنانين وليس لي فقط».

وأكدت أن لجان جماعة الإخوان دائما ما تعمل حتى الآن للنيل من شخصها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عبر بث السم من خلال كتائبهم الإلكترونية، وبسبب كثرة ما يفعلونه من هجوم ضدها بات الأمر لا يشعرها بالضيق كالسنوات الماضية، «لسه لجانهم شغالة ضدي لحد دلوقتي، وأنا بقيت بضحك والجمهور بقى فاهم».

وتابعت: «الناس بقت بتضحك لأن الناس فهمت أن اللي بيعملوه ده مش رأي الجمهور أو الشعب المصري، لكنه آرائهم الشخصية، والهجوم بالنسبة ليا شرف، وهفضل عدوتكم لحد ما أموت».