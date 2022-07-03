السيسي عن إقصاء الإخوان في الحوار الوطني: دول بيتكلموا في اقتتال

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن سبب عدم دعوة الإخوان للحوار الوطني، إذ ذكر أنه تم إطلاق الحوار الوطني من أجل مشاركة كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسية، بدون استثناء مع استثناء واحد فقط، «الاستثناء الواحد ده ليه؟، عشان إحنا في 3-7 -2013، آخر حاجة عملتها قبل إصدار البيان، طرحت عليهم تصور ممكن أن يتجاوزا به أزمتهم، قولت نعمل انتخابات رئاسية مبكرة».

عرضت على الإخوان عمل انتخابات رئاسية مبكرة

وأضاف «السيسي»، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مشروع القطار الكهربائي السريع، «الشعب كان خرج في الشارع، قولت نديله فرصة يقول رأيه، وكمان الجماعة دي بتقول إن إحنا عندنا مؤيدين كتير واللي حصل مؤامرة، طب كنتوا خلونا نكتشف المؤامرة دي ونعمل انتخابات رئاسية مبكرة مرة ثانية، إن جابوكم يبقى خلاص، ولو مجبكوش، يبقوا انتوا جزء من العملية السياسية في مصر».

السيسي عن الإخوان: طالما قاتلتم يبقى الأرضية الوطنية اللي بتجمعنا في الحوار مش موجودة

وتابع: «الجماعة قالت لا، نقاتل، فطالما قاتلت يبقى الأرضية الوطنية المشتركة اللي بتجمعنا في الحوار والنقاش مش موجودة، يبقى أنا بتكلم في حوار وإنت بتتكلم في قتل، وبعدين إنت جيت من بعد ما الأمور ما هديت، لو إنت كنت نجحت بطريقتك وأنا قولتلك نعمل حوار، كنت هتقولي لا، أنا انتصرت عليك في القتال والقتل، بس كان هياخد الدولة أشلاء».