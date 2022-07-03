السيسي: نسعى لتوفير السلع الأساسية بقدر الإمكان في ظل أزمات طاحنة يشهدها العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمات التي تواجه دول العالم الآن، سواء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» أو حتى الأزمة «الروسية- الأوكرانية»، هي أزمات طاحنة على الجميع، «دي أزمات طاحنة على الكل، واحنا ضمن الكل، لكن الدولة المصرية بقدر الإمكان، تحاول توفير السلع الأساسية للمواطنين، وأسعارها متتحركش كتير، كما أن الدولة المصرية تبذل جهدًا كبيرًا جدًا، في التشغيل من خلال المشروعات القومية».

افتتاح مشروع القطار السريع

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع عددًا من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مشروع القطار السريع، «بنعمل المشروعات دي عشان كل مواطن شغال في المشروعات، يلاقي فلوس آخر الشهر أو أخر اليوم يرجع بيها بيته، فيه 30 مليون شغال في القطاع الخاص، يعني أنا النهاردة لو عملت انكماش شديد في الدولة المصرية، هدي سلع تموينية زيادة، قد يكون ده تصور ممكن يتعمل، بس ده تصور مؤقت ميبنيش دولة، لا لازم تبقى فيه دراسة كاملة وفكرة كاملة عن الدولة المصرية وظروفها ومستقبلها».