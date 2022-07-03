السيسي عن الاستثمار: تحويل آليات العمل للتنفيذ يستغرق وقتا طويلا

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود الدولة المصرية في جذب الاستثمار العربي، إذ ذكر أننا عندما نتحدث عن الاستثمار اليوم أو منذ شهر، فهو يأخذ وقتًا طويلًا كي يتم تحويل الحديث عن الاستثمار إلى آليات العمل للتنفيذ، إذ يتم تشكيل لجان مشتركة، أو لجان من دول الخليج سواء في المملكة العربية السعودية، أو الإمارات أو في دولة الكويت أو قطر، موضحًا أنه يتم طرح عليهم الاستثمار وكذلك الموضوعات أو القطاعات التي من الممكن أن يستثمروا فيها.

إحنا الفترة اللي فاتت عملنا عدد ضخم جدًا من المشروعات

وأضاف السيسي، خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح مشروع القطار الكهربائي السريع، «هما بيبعتوا لجنة يشوفوا الكلام اللي إحنا قولناه، لو كان يتوافق معاهم بنتحرك ويبقى فيه استثمار، سواء كان استثمار خاص بيهم بس أو استثمار مشترك، إحنا الفترة اللي فاتت عملنا عدد ضخم جدًا من المشروعات، بنقول لو الأشقاء حد عنده استعداد يخش يشارك في ده ييجي، أو يدير الموضوع كله، إحنا معندناش مشكلة، هي في النهاية حاجة واحدة».