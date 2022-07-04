الرئيس السيسي: ما يحدث من إنجازات كان حلما وتحقق في مصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الفترة التي مرت بها الدولة المصرية بعد 2011 كان لها تأثير كبير على كافة القطاعات، لكن مصر بدأت تتعافى في الوقت الحالي، وتسير في الاتجاه الصحيح نحو التنمية الحقيقية.

وأضاف السيسي: «الناس ترى أن 8 أو 9 سنوات كثيرة، لكنها في عمر الدول وتجاوز الأزمات والصدمات ليست كبيرة، وحاليًا شغل حياة كريمة يمثل صورة جديدة، والجميع ينتظر دوره بها».

السيسي: هدفنا تغيير حياة المصريين

وتابع «السيسي»، خلال لقائه مع الإعلاميين والصحفيين على هامش افتتاح القطار الكهربائي السريع: «لن نتوقف في مشروع حياة كريمة، لأننا همنا نغير 60 مليون مصري لحياة أفضل بكتير، المقاربة الإعلامية مهمة لتقريب الناس من الحكومة، لكننا قمنا بشغل على كامل الدولة المصرية حتى نمر من الأزمات».

تحقيق أحلام المصريين

وواصل: «مثلا حياة كريمة تعمل على رفع كفاءة المساكن الشعبية، لذلك أصحاب المناطق الشعبية يشعرون بمقدار ما تم إنجازه، حياة كريمة برنامج ضحم جدا لا يكافئ قدراتنا خالص، والله العظيم اللي بيتعمل فيكي يا مصر من عند ربنا ده حلم».