مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين حصيلة حادث إطلاق النار بكوبنهاجن

أعلنت الشرطة الدنماركية، قبل قليل أنَّ حصيلة حادث إطلاق النار بمركز تجاري في العاصمة كوبنهاجن، تشير إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وأوضحت الشرطة الدنماركية أنَّ الضحيتين من الدنمارك، ويبلغان من العمر 17 عامًا، إلى جانب مواطن روسي يبلغ من العمر 47 عامًا، فيما يرقد اثنان من الدنماركيين واثنان من السويديين في حالة حرجة بالمستشفى وفقًا لشبكة «بي بي سي».

وأضافت الشرطة الدنماركية أنَّه تمّ القبض على رجل يبلغ من العمر 22 عامًا، يوصف بأنه من أصل دانماركي، بعد دقائق من إطلاق النار في مركز «فيلدز» التجاري فى كوبنهاجن.

الضحايا بينهم روسي وسويديان

وقال قائد الشرطة سورين توماسن إنَّه لا يوجد ما يشير إلى أنَّ إطلاق النار كان عملاً إرهابياً.

وسيواجه المشتبه به استجوابًا من قبل قاض اليوم الاثنين، إذ قالت الشرطة إنَّ لديه تاريخًا من مشاكل الصحة العقلية.

وقالت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن إنَّ الدنمارك تعرضت لهجوم عنيف، قائلة إنَّها أرادت تشجيع الدنماركيين على الوقوف معًا ودعم بعضهم البعض في هذا الوقت الصعب.

المشتبه به لديه تاريخا من مشاكل الصحة العقلية

وأضافت رئيسة الوزراء أنَّه «تمّ تغيير عاصمتنا الجميلة والآمنة للغاية في جزء من الثانية».

وقع الهجوم المميت على مركز التسوق في الوقت الذي احتفلت فيه الدنمارك باستضافة المراحل الثلاث الأولى من سباق فرنسا للدراجات لأول مرة.

وقالت الشرطة إنَّ المشتبه به كان يحمل بندقية وذخيرة عندما ألقي القبض عليه.

ويقع المركز التجاري متعدد الطوابق في ضواحي كوبنهاجن، مقابل خط مترو أنفاق يتصل بوسط المدينة.

وتحدث شهود عيان عن حالة من الذعر بين المتسوقين مع دوي طلقات الرصاص.

رئيسة وزراء الدنمارك: كوبنهاجن تعرضت لهجوم عنيف

وبعد وقت قصير من إطلاق النار، أعلنت العائلة المالكة الدنماركية أنَّه تمّ إلغاء حفل استقبال كان من المقرر أن يستضيفه ولي العهد فريدريك للاحتفال باستضافة المراحل الثلاث الأولى من سباق فرنسا للدراجات.

وأعرب عدد من قادة الجوار عن رعبهم من إطلاق النار وقدموا تعازيهم لأسر المتضررين.

وأدانت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين ما وصفته بأنه «عمل عنيف صادم» وقال الزعيم النرويجي جوناس جار ستور إن «أفكاره تذهب إلى الضحايا وأقاربهم وإلى طواقم الإغاثة التي تعمل حاليًا لإنقاذ الأرواح».

وشهدت الدنمارك آخر مرة حدثًا إرهابيًا كبيرًا في عام 2015، عندما قُتل شخصان وأصيب 6 من ضباط الشرطة خلال هجوم على مركز ثقافي ومعبد يهودي في كوبنهاجن.

وقتل المسلح في وقت لاحق في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.