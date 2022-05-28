اسماعيل فرغلي: أسرة «مكتوب عليا» حاوطتني بالمحبة.. وإشادة إسعاد يونس بدوري قيمتها كبيرة

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إنه تلقى اتصالات كثيرة من داخل الوسط الفني، لتهنئته على النجاح الذي حققه في دوره بمسلسل «مكتوب عليا»، وتجسيده شخصية والد أكرم حسني خلال أحداث المسلسل، الذي عرض في موسم مسلسلات رمضان الماضي، وحقق إشادات نقدية وجماهيرية، في المقابل هناك أشخاصًا جمعتهم به علاقات صداقة ومودة لم يحاولوا التواصل معه.

اسماعيل فرغلي: هناك أصدقاء خذلوني ولن أتحدث عنهم

وقال إسماعيل فرغلي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه لا يريد الحديث عن تجاهل بعض الأصدقاء له، وأضاف: «خلينا نتكلم في الحلو، بلاش اللي كنت منتظرهم ولم يفعلوا شيئا»، خصوصًا أنني كنت محاطًا بالمحبة منذ بداية عرض المسلسل، لاسيما من النجم أكرم حسني.

«فرغلي»: أكرم حسني أكثر شخص دعمّني

واستطرد قائلًا: على المستوى الشخص الفنان أكرم حسني، طول وقت عرض مسلسل مكتوب عليا، كان يرسل على الواتساب كل ما يكتب عني من أمور جيدة ويقولي «شوف فلان كاتب عنك إيه؟ شوف التعليقات بتقول عنك إيه؟ وهو ليس مطلوب منه أن يفعل ذلك معي، ولكن عشان في محبة بيننا كان يقوم بذلك».

وتابع «فرغلي» قائلا: «المنتج كريم أبو ذكري كان يقول لي أن مشاهدي في المسلسل عالية جدًا، وأنا لم أكن أتوقع أن يكتب لي كل هذا النجاح، وتواصل معي الفنان شيكو وهشام ماجد وصلاح عبدالله ونشوى مصطفى، وأود التوجه بالتحية لكل من أشاد بي في مكتوب عليا، وفي مقدمتهم العظيمة صاحبة السعادة الفنانة إسعاد يونس، لأن كل هذه الإشادات قيمتها كبيرة بالنسبة لي».