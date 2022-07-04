«إسعاف بني سويف» تستعد لعيد الأضحى بنشر سيارات التدخل السريع

أعلن مرفق اسعاف بني سويف بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير المرفق عن وضع خطة استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بتأمين قرى ومراكز ومدن المحافظة بعدد كاف من سيارات الإسعاف، ومراجعة جاهزيتها، وأماكن تمركزها وانتشارها على الطرق والمحاور وتزويدها بكافة المستلزمات من الأجهزة والمعدات وأجهزة اللاسكى واسطوانات الأوكسحين.

توزيع السيارات بالميادين العامة وأماكن التجمعات

وأشار مدير مرفق اسعاف بني سويف الدكتور أحمد صادق إلى أن الخطة تتضمن الانتشار في الميادين العامة وأماكن التجمعات وكورنيش النيل، وذلك ضمن خطة المرفق للتدخل في حينه ونقل أي حالة إلى أقرب مستشفى.

تكثيف حملات المرور على المحلات وأسواق اللحوم

وفي سياق آخر، أعلنت مديرية الصحة عن خطة الطوارئ الوقائية للمديرية، والتي تضمنت التأكيد على تكثيف حملات المرور على المحلات والشوارد ومصانع إنتاج اللحوم وسحب عينات وإرسالها للمعامل المختصة، وعمل حملات مشتركة مع الطب البيطري والتموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشآت الغذائية خاصة فيما يتعلق بالشهادات الصحية والنظافة العامة والشخصية.

تشديد الرقابة على الباعة الجائلين

كما تضمنت الخطة تشديد الرقابة على الباعة الجائلين والرقابة على سيارات نقل اللحوم البلدية والأحشاء من المجازر، وإجراء التقصى الوبائي لحالات الاشتباه بالتسمم الغذائي أولاً بأول للوقوف على مصدرها والتأكد من عدم حدوثها بشكل وبائي، وكذا الإشراف على جميع عمليات المياه المختلفة