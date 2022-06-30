طوارئ في بني سويف لاستقبال عيد الأضحى وفتح المجازر بالمجان

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توجيهاته برفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بجميع القطاعات الخدمية، تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى، مع تواجد التنفيذيين، وتفعيل غرف العمليات بإدارة الأزمات بالديوان العام، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية، لمتابعة أي شكاوى، والعمل على التدخل السريع لحلها، وفق خطة محكمة ومحددة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية، وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولاً بأول.

محافظ بني سويف يناقش خطة استعدادات عيد الأضحى

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ بني سويف، اليوم الخميس، بحضور السكرتير العام، اللواء جمال مسعود، لمناقشة خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تشمل استعدادات القطاعات، لضمان توافر الخدمات والاحتياجات بالشكل المناسب والمطلوب، من خلال تضافر كل الجهود والتعاون في تنفيذ خطة المحافظة في هذا الشأن، وفي إطار تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بالعمل على توفير الاحتياجات، وتحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات الحيوية، خاصة في فترات المواسم والأعياد، ومايصاحبها من أجازات للمواطنين.

فتح المجازر لاستقبال وذبح الأضاحي للمواطنين مجاناً

ووجه المحافظ مسؤولي الطب البيطري بفتح جميع المجازر لاستقبال وذبح الأضاحي للمواطنين مجاناً خلال أيام العيد، مع تدعيمها بعدد كاف من الأطباء البيطريين للكشف على المذبوحات، والتنسيق بين التموين ومباحث التموين والصحة لتكثيف الحملات التفتيشية على الجزارين ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة، ومحلات بيع اللحوم المصنعة وثلاجات حفظ اللحوم، والمرور للكشف على اللحوم والدواجن والجمعيات الاستهلاكية، وعمل مناوبات على مدار 24 ساعة بالمديرية وإداراتها السبع وغرف العمليات وتليفوناتها (المديرية 2138352/2122128)،(الواسطى 2510521)،(ناصر 3813090)،(بني سويف 2224377)،(ببا 4400413) ،(الفشن 3723164)،(اهناسيا 3736058) ، (سمسطا 2261506)، ومتابعة سيرالعمل باللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور على المجازر وشوادر اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية والصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها.

توجيهات لمديرية التموين بتكثيف متابعة الأسواق

كما كلف المحافظ وكيل وزارة التموين، باستمرار المتابعة الميدانية لحركة البيع والشراء بمعرض بيع اللحوم والسلع الغذائية "أضحى مبارك" والذي تم افتتاحه مؤخرا، للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الغرفة التجارية والتموين والعارضين، لعرض وبيع اللحوم والسلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، والتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية لتكثيف الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها، والدفع بكميات احتياطية لأى منطقة قد يحدث بها شكوى أو قصور، ومتابعة أرصدة المواد البترولية وتكليف مفتشين بكل محطة تعبئة بوتاجاز لضمان استمرار الإنتاج على النحو المطلوب مع وجود رقابة على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات بجانب التنبيه على المخابز البلدية بالعمل بكامل طاقتها خلال أجازة العيد والتأكد من توافر أرصدة كافية من السلع والدقيق بالمطاحن، فضلاً عن تشكيل غرفة عمليات بالمديرية متصلة بغرف العمليات الفرعية بالإدارات برئاسة مدير الإدارة ،لمتابعة الحالة التموينية خلال العيد.

تجهيز 30 ساحة لصلاة العيد في بني سويف

وتستعد مديرية الأقاف بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وغرف فرعية داخل كل إدارة على مستوى مدن المحافظة للتواصل مع الغرفة الرئيسية بالديوان العام على مدار الساعة لمتابعة أعمال النظافة، والوقوف على مجريات الأمور خلال صلاة العيد، والتأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد داخل الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والجامعة، والبالغ عددها 30 ساحة مسجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وتجهيز الخطباء والأئمة بواقع 2 خطيب (أساسي واحتياطي)، فضلاً عن متابعة أعمال جمع صكوك وجلود الأضاحي.