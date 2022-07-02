استمرار التحقيق في وفاة طفل حديث الولادة بحضانة مستشفى الفشن بني سويف

واصلت إدارة الشؤون القانونية بمديرية الصحة في بني سويف، التحقيق في وفاة طفل حديث الولادة داخل حضانة مستشفى الفشن المركزي جنوب بني سويف، بعد ساعات من دخوله، وتأخر استقبال قسم الحضانات للطفل.

وانتقل فريق من إدارة الشؤون القانونية بمديرية الصحة إلى مستشفى الفشن، لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة.

والد الطفل المتوفى في حضانة يروي التفاصيل

وكانت مستشفى الفشن جنوب بني سويف شهدت واقعة وفاة طفل حديث الولادة بعد ساعات قليلة من استقباله داخل قسم الحضانات، بعد رفض استقباله في بداية الأمر.

وقال محمد سعيد، والد الطفل المتوفى «أحضرت طفلي إلى المستشفى من حضانة خاصة لحاجته إلى التنفس الصناعي بناء على انتظاري، حتى عثرت على مكان داخل الحصانة بمستشفى الفشن وبالفعل تم استقباله، إلا وأنه خلال دقائق فوجئت برفض الطبيبة النوباتيجى استقباله، وطلبت إخراجه من القسم وبالفعل حدث ذلك».

واضاف والد الطفل المقيم بقرية صفط العرفا التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، «بعد توسط بعض الشخصيات استقبلت المسشتفى ابني مرة أخرى داخل الحصانة، إلا أن حالته ساءت وتوفى بعدها بساعات».

إحالة الواقعة إلى التحقيق

وأحال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف الواقعة إلى التحقيق بالشؤون القانونية في المديرية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مقصر.