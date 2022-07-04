«لو بتدور على فرصة».. 3 بنوك تعلن عن حاجتها لموظفين جدد

أعلن كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك «ستاندرد تشارترد» والبنك العربي الأفريقي عن حاجة كل منهما لشغل عدد من الوظائف داخل قطاعات تلك المصارف، شرط توافر مجموعة من المؤهلات والخبرات التي تؤهل المتقدم للحصول على الوظيفة التي يمكن الحصول عليها من خلال التقديم السريع عبر صفحة البنك عبر منصة التوظيف «لينكد إن».

وترصد «الوطن» تفاصيل الوظائف خلال التقرير التالي، استمرارًا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، على النحو التالي:

وظائف بنك «ستاندرد تشارترد»

كشف البنك البريطانئ ستاندرد تشارترد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «linkedin» عن حاجته إلى وظيفة رئيس عمليات التجارة، بشروط هي:

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- ضمان معالجة وإدخال جميع المعاملات التجارية بدقة وفقًا لتعليمات العملاء ووفقًا للتعليمات التشغيلية للبنك لحماية مصالح كل من العميل والبنك.

- ضمان رضا العملاء وعدم وجود أخطاء وعدم وجود شكاوى من العملاء وعدم تكرار المدفوعات وما إلى ذلك.

- متابعة فريق GBS للعملية السليمة وتحسين TAT.

- ضمان إنهاء جميع المعاملات في الوقت المناسب وضمن معايير الخدمة المتفق عليها التي حددها البنك لعميل ومنتج معين.

- الاحتفاظ بوثائق العملاء بأمان وكذلك الاحتفاظ بسجلات أو ملفات دقيقة وكاملة لجميع المعاملات وفقًا للسياسة وقانون الدولة.

- إجراء تسوية يومية/ شهرية.

- المساهمة في اختبار تحسين النظام/ المشاريع التجارية.

وظائف مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما نوه المصرف الإماراتي عبر «linkedin» عن حاجته لوظيفة مدير المبيعات النقدية والتجارية، بشروط ومؤهلات هي:

- 4 - 10 سنوات خبرة.

- يجب أن يكون حاملو الوظائف على مستوى عالٍ من الخبرة.

- اللغة الإنجليزية جيدة جدًا تحدثًا وكتابة.

- إدارة الوقت مهارات مبيعات قوية مهارات قوية في التعامل مع الآخرين والتفاوض والبيع.

- يفضل الحصول على شهادة مهارات التفاوض والمبيعات المتقدمة.

- المنتج الجيد والمعرفة العملية الاتصالات والتأثير - فعال للغاية في كل من ساحات التشغيل والعملاء نهج العلاقة والشراكة.

- حل المشكلات واتخاذ القرار.

- لدية مهارات اتصال قوية إثبات إدارة النقد أو الخبرة التجارية والمعرفة التفصيلية بالمنتج.

- معرفة قوية بالقطاع المصرفي المصري لمنتجات وخدمات الشركات.

- معرفة قوية بالسوق المحلي الخبرة التشغيلية وخلفية قوية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وظائف البنك العربي

كما نوه البنك العربي عن حاجته للخريجين الجدد 2021-2022، لشغل وظائف داخل البنك بشرط أن يكون المتقدم مؤهل للوظيفة من خلال عدد من الشروط منها:

- درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها.

-2021-2022 الخريجين بمعدل جيد فما فوق.

- ممتازة مهارات العرض والاتصال.

- مستوى متقدم في إتقان اللغة الإنجليزية.